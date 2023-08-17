وجهت الناقدة ماجدة خير الله، انتقادًا إلى مسلسل «سيب وأنا سيب»، من بطولة الفنانين هنا الزاهد، وأحمد صلاح السعدني؛ بسبب الألفاظ غير اللائقة والأداء غير المناسب.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «قعدة مع مارلين»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إن المسلسل مصنف «كوميدي»، ومن تأليف رنا أبو الريش، التي قدمت مسلسل «كامل العدد» وحظي بإعجاب الجمهور.

وأضافت: «المؤلفة لها شغل سابق لطيف والناس أحبته، لكن في (سيب وأنا أسيب) أفاجأ ناس بتشتم بعض، وطول الوقت ألفاظ غير لطيفة وزعيق، هل ده خفة دم وكوميديا وظريف! الأمر مستفز لي جدًا».

وتطرقت بالحديث إلى مسئولية الفن والإعلام تجاه المجتمع، قائلة: «أنا لا أتوقف عن قول الحقيقة، والإشارة لمن يفسدون حياتنا ومجال الإعلام والفن، سواء بصورة معتمدة أو غير متعمدة».

وذكرت أن الفن تسلية بها مسئولية، مرتبطة بتقديم عمل ذي مستوى جيد يسمو بقدرة الجمهور على التذوق، منوهة أن الإنسان يتأثر بكل ما يراه ويسمعه.

وأكملت: «لو كل الذي يسمعه رديء وسباب وشتائم وكلام سيئ، سيصبح هذا السائد.. علينا أن ننتقي الأسلوب، ولو شخص في الإعلام طالع عشان يزعق أو يشرشح، فالأمر فج وينم عن عدم الاحترام وخارج الإعلام والإنسانية».

مسلسل «سيب وأنا اسيب»، من بطولة: هنا الزاهد، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.