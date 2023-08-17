رئيس غرفة المنشآت الفندقية يوضح العلاقة التاريخية بين سيوة وإيطاليا

قال محمد حسن، رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية، إن واحة سيوة مرتبطة تاريخيًا بدولة إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، وعاطفيا أيضا كونها تمتلك ظهيرا صحراويا يجذب السياح بشكل عام.

وأضاف محمد حسن، خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسؤوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الأجانب يعشقون طبيعة سيوة الخلابة، وبشكل خاص الشعب الإيطالي، منوهًا أن واحة سيوة تنفرد بكونها المكان الوحيد في مصر من خلفية ثقافية أمازيغية وليست عربية.

وشدد على أهمية احتفاظ واحة سيوة بطابعها الثقافي، والذي يظهر في الحرص على استخدام «الكرشيف» للحفاظ على شكل منازل سيوة الجميلة.

وأوضح حقيقة ارتباط اسم الإسكندر الأكبر بواحة سيوة تاريخيًا، وذلك بسبب زيارة عالمة آثار يونانية واحة سيوة عام 1995، وعثورهاعلى حجر مكتوب عليه باللغة الإغريقية القديمة «ابن الإسكندر»، مضيفا أن العالمة اليونانية تؤمن بأن الإسكندر الأكبر مدفون في سيوة.



ونوه أن عالم الآثار الكبير الدكتور عبدالحليم محمود نور الدين، أيد رأي العالمة في وجهة نظرها بدفن الإسكندر الأكبر، معربا عن أمنيته بأن يكون هناك بعثة مصرية للتحقق من حقيقة وجود مقبرة الإسكندر في سيوة

وأشاد بالمشروع القومي الذي تم تنفيذه، وأنقذ واحة سيوة من تآكل الأراضي الزراعية، مضيفا أن الدولة رصدت 5 مليارات جنيه لتطوير سيوة.

وذكر أن دخول الكهرباء في سيوة يساهم في تشجيع الصناعة إضافة إلى أن مهرجان التمور ساهم في زيادة المساحات المزروعة بسيوة، مضيفا أن السائح الإيطالي هو الأكثر زيارة للواحة، وأن زيادة التدفق السياحي يساهم في تحسين دخول أهالي سيوة.