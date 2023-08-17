مدرب بريمن عن هاري كين: «نستعد له مثلما نستعد لمواجهة أي لاعب آخر»

أكد أوليه فيرنر المدير الفني لفيردر بريمن، أن فريقه لن يقوم بمجهودات استثنائية لاحتواء القناص الإنجليزي هاري كين المنضم حديثا لبايرن ميونخ، خلال مواجهة الفريقين غدا الجمعة في افتتاح الموسم الجديد الدوري الألماني( البوندسليجا).

وانضم هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الأسبوع الماضي قادما من توتنهام، لكن فيرنر يبقى هادئا.

وقال فيرنر في تصريحات صحفية اليوم الخميس "نستعد له مثلما نستعد لمواجهة أي لاعب آخر... لا نعرف بعد كيف سيتم توظيفه في طريقة لعب بايرن".

ولم يفز بريمن على بايرن في آخر 27 مواجهة بينهما بالبوندسليجا، كما تعرض الفريق لهزيمة صادمة أمام فيكتوريا كولون المنافس بالدرجة الثالثة، في الدور الأول لكأس ألمانيا، لكن بايرن أيضا خسر مباراته الرسمية الأولى، بسقوطه أمام لايبزج بثلاثة أهداف دون رد في كأس السوبر الألماني.

ووصف فيرنر المهمة أمام بايرن، الفائز بلقب البوندسليجا في المواسم الـ11 الأخيرة، بأنها "الأكثر صعوبة"، مضيفا "نتطلع للمواجهة، المباراة الأولى في الموسم تكون استثنائية ، والآن حان موعد بداية الموسم".