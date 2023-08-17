قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين واقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

أدانت دولة قطر بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، الذي أدى لاستشهاد فلسطيني، واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية في باحاته.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم الخميس، اعتبرت الدوحة هذه الاعتداءات حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أنها تمثل في الوقت ذاته استفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، من تلاشي فرص السلام، واتساع دائرة العنف؛ بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.