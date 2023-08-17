 حكومة الدبيبة: لا صحة لتأجير ميناء الخمس الليبي لتركيا لمدة 99 عاما - بوابة الشروق
الخميس 17 أغسطس 2023 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

حكومة الدبيبة: لا صحة لتأجير ميناء الخمس الليبي لتركيا لمدة 99 عاما

هديل هلال
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 11:00 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 11:00 ص

علقت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على التقارير التي أفادت بأن وزارة الدفاع التركية، استأجرت ميناء الخُمس الليبي، الواقع إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس.

ونفت لوسائل إعلام روسية، تأجير ميناء الخمس الليبي لتركيا لمدة 99 عاما، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وذكرت وسائل إعلام، أن وزارة الدفاع التركية، استأجرت ميناء الخُمس الليبي، الواقع إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس، تقريبا بوسط المسافة ما بين مدينتي طرابلس ومصراتة الليبيتين.

ونقلت المصادر عن صفحة على موقع «إكس»، تحمل اسم «الصناعات الدفاعية والدفاع» التركية، قولها إن القوات البحرية والبرية التركية، استأجرت الميناء المذكور لمدة 99 عاما.

وأضافت التغريدة التي ذكرت الخبر، أن تأجير الميناء هو للقوات البحرية والبرية التركية التي ستتسلم الميناء، وليس لشركات، وأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية هناك.

وقالت التغريدة أيضا، إن ذلك سيمنع -التعديات- ضد المياه الإقليمية التركية، وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

فيما لم تؤكد الجهات الرسمية التركية -حتى لحظة كتابة الخبر- صحة هذه المعلومات، كما أنها لم تنفِها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك