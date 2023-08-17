السويد ترفع مستوى التحذير من تهديد إرهابي للمستوى الرابع

قالت شارلوت فون إيسن رئيسة وكالة الاستخبارات الداخلية السويدية (سابو)، اليوم الخميس، إن ستوكهولم رفعت التحذير من تهديد إرهابي لثاني أعلى مستوى لأول مرة منذ 2016.

وذكرت فون إيسن في مؤتمر صحفي في ستوكهولم أن مستوى التهديد سيتم رفعه من ثلاثة إلى أربعة على مقياس من خمس درجات، بينما أكد رئيس الوزراء أولف كريسترسون أنه تم إحباط أعمال إرهابية.

ولفتت فون إيسن إلى أن التوترات ازدادت في السويد، التي ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن مستوى التهديد الإرهابي من المتوقع أن يظل كما هو لوقت طويل.

ولم يتم اتخاذ القرار بناء على واقعة واحدة، بل بناء على تقييم طويل الأمد.

يذكر أن عدة احتجاجات مناهضة للإسلام تتضمن إتلاف نسخ من المصحف أو إحراقها في السويد والدنمارك تسببت في احتجاجات دول ذات أغلبية مسلمة في الأشهر القليلة الماضية.

وكانت ردود الفعل قوية بصورة خاصة في العراق. حيث طردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية، فيما اقتحم المتظاهرون السفارة السويدية في بغداد وأضرموا النيران فيها.

ونفذت عمليات إحراق المصاحف مجموعات صغيرة تسعى لاستفزاز المسلمين.

يشار إلى أنه بحسب قوانين الدولتين فالاحتجاجات تقع في إطار حرية التعبير وهي قانونية.

وورد في تقارير الاثنين الماضي أن تنظيم القاعدة دعا، حسبما يٌزعم، المسلمين إلى شن هجمات ردا على عمليات تدنيس القرآن الأخيرة في السويد والدنمارك.

وذكر كريسترسون: "أود أن أقول لكم جميعا إننا يجب نمارس حياتنا كالمعتاد".

وأضاف: "أننا نحمي مجتمعنا المفتوح ضد من يهددونه، ونتمسك بقيمنا الديمقراطية، لكننا نحمي أنفسنا".

وأسهمت حوادث إحراق المصحف في تأجيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد إلى حلف الناتو.