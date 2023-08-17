روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تسعى لإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة وتعتبر ذلك أولوية مطلقة.

وقال أنطونوف: "نحن ندعم العودة السريعة لجميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية. هذه أولوية مطلقة بالنسبة لنا"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

ووصف أنطونوف تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بعودة مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة بأنها غير مقبولة، داعيا في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى التوقف عن "مطاردة" المواطنين الروس في الدول الأخرى.

ونهاية العام الماضي، وصل المواطن الروسي، فيكتور بوت، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر.