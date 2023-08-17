رسائل تهديد بوجود قنابل في مبان رسمية ترفع التأهب الأمني في سيول

كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية أعلنت حالة التأهب في البلاد على خلفية تلقي تهديدات متعددة بوجود قنابل تستهدف مدارس ومبان حكومية ودبلوماسية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن "5 رسائل تهديد على الأقل وصلت سيول عبر البريد الإلكتروني يشتبه أنها مرسلة من اليابان"، بحسب ما نقلته كالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن "التهديدات استهدفت المحكمة العليا، والسفارة اليابانية، المقر الرئيسي لدائرة الضرائب الوطنية في المجمع الحكومي، بالإضافة إلى مدارس ومبان حكومية أخرى".

وتنص رسائل التهديد على أنه "تم زرع قنابل شديدة القوة ومزودة بمسامير في السفارة اليابانية والمحكمة العليا ومبان حكومية في أنحاء البلاد، ومع ذلك، لم يتم العثور على أي أثر لأي قنابل بعد أن فتشت الشرطة المواقع المذكورة، حسب "يونهاب".

وأكدت الوكالة الكورية الجنوبية أن "الشرطة تسعى للتعاون مع نظرائها اليابانيين للتحقيق في أصل رسائل البريد الإلكتروني التي وقعها محام ياباني يدعى تاكاهيرو كاراساوا"، لكن كتب المحامي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن "اسمه أسيء استخدامه دون إذنه".

ووفقا لـ"يونهاب"، كما تم إرسال رسالة بريد إلكتروني مماثلة إلى سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة اليابانية طوكيو حيث عززت الشرطة الإجراءات الأمنية، منذ يوم الاثنين.

واختتمت الوكالة: "أدت سلسلة التهديدات بالقنابل عبر البريد الإلكتروني في الأسابيع الأخيرة، التي استهدفت المدارس ومكاتب دبلوماسية وحكومية في أنحاء البلاد، إلى قيام الشرطة بتفتيش المنطقة بقوات خاصة وكلاب بوليسية، فيما يفر المواطنون بحثًا عن الأمان".