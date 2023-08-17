الخارجية الإيطالية تعلن إبرام اتفاقية مع موقع بوكينج لتبادل المعلومات

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، إبرام اتفاقية مع موقع "بوكينج" الهولندي لحجوزات السفر، بغرض تبادل المعلومات، بحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وبهذا الصدد، كتب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم تفعيل اتفاقية جديدة بين قصر فارنيزينا (مقر وزارة الخارجية الإيطالية) وموقع الحجوزات السالف الذكر، سيتلقى بموجبه أولئك الذين حجزوا رحلة مع بوكينج معلومات عن خدمات وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية، اعتبارا من الآن".

وأضاف تاياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أن هذه المعلومات "ستتوفر في موسم الصيف بشكل خاص"، مبينا أنه "من الضروري التسجيل على الموقع الذي توفره الوزارة، والخاص بتحديد الموقع الجغرافي لكل فرد عند حدوث أي حالة طوارئ ما، على غرار ما حدث في رودس وهاواي".