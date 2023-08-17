كوريا الجنوبية تقدم مواد إغاثة طارئة إلى حكومة هاواي

قالت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم الخميس إن حكومة البلاد قدمت مواد إغاثة طارئة، مثل المياه المعبأة والغذاء والبطانيات والمولدات، إلى حكومة هاواي لمساعدتها على الاستجابة لأضرار حرائق الغابات في جزيرة ماوي.

وكانت الحكومة قد قررت تقديم مساعدة إنسانية طارئة بقيمة مليوني دولار أمريكي لحكومة هاواي في يوم 14 آب/أغسطس، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وسيتم تقديم المساعدة من خلال توفير مواد بقيمة حوالي 500 ألف دولار، ومساعدات نقدية بقيمة حوالي 5ر1 مليون دولار لمؤسسة مجتمع هاواي، وهي منظمة إغاثة محلية.

وقال القنصل العام الكوري لدى هونولولو لي سيو يونج إن الشعب الكوري يتمنى بإخلاص أن يتعافى سكان ماوي من الأضرار بسرعة وأن يعودوا إلى حياتهم اليومية، مضيفا أن كوريا الجنوبية تلتزم بالتحالف القوي مع الولايات المتحدة، وستقف دائما إلى جانب الولايات المتحدة في أوقاتها الصعبة.