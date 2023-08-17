مخاوف من وفاة أكثر من 60 مهاجرا قبالة الرأس الأخضر

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه يعتقد أن أكثر من 60 مهاجرا لقوا حتفهم عقب انقلاب قارب خشبي، كان يقلهم من السنغال إلى غرب إفريقيا، في المحيط الأطلسي قبالة جمهورية الرأس الأخضر.

وأكدت متحدثة تابعة للمنظمة، اليوم الخميس، أن 101 شخص كانوا على متن القارب عندما غادر السنغال منذ أكثر من 40 يوما.

ورُصد القارب قبالة الرأس الأخضر مطلع هذا الأسبوع، وتم إنقاذ 38 شخصا من بينهم 4 أطفال، ومازال الباقون في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وأوضحت وزارة الخارجية السنغالية، أن قارب الصيد التقليدي غادر بلدة فاس يوبي، شمال داكار في 10 يوليو الماضي.

وجاء في بيان الوزارة، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من السنغال وغينيا بيساو، وسوف يتم إعادتهم إلى مواطنهم.

ويشار إلى أن المحيط الأطلسي، الذي يشتهر بالتيارات القوية والأمواج المرتفعة، يعد من أخطر طرق الهروب إلى أوروبا.