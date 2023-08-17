ميقاتي يحذر: لبنان وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة

عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أسفه لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب ورأى أن البلاد وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة.

وأضاف ميقاتي في تصريحات في مستهلّ اجتماع لمجلس الوزراء اليوم: "ما نراه أن مجلس النواب لا يجتمع، والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل فيه البلد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة" مشيرا إلى أن "المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة".

وقال إن "اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، لكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعاً. لقد بدأت الإمكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدا".

وأضاف: "خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس (مجلس النواب) نبيه بري، لفت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال".

وحذر من إمكانية وقوع جرائم مالية في ظل اعتماد البلاد على الاقتصاد النقدي وغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد.

وقال إن الأزمة في لبنان "مضى عليها أربع سنوات، ولم يقر أي مشروع إصلاحي مالي بعد.. تكمن الخطورة القصوى بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فإننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل".

وأعرب ميقاتي عن خشيته من عواقب وخيمة للغاية "إذا تأخرنا أكثر في عملية إقرار القوانين.. ليس على الأشخاص، بل على الاقتصاد ككل".