جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة عملية رصف وإعادة الشيء لأصله بسموحة

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في جولة مفاجئة، صباح اليوم الخميس، أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشارع 14 مايو، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي الخاص بشبكة الاستراتيجية المتكاملة لإداره مياه الأمطار في منطقة سموحة بنطاق حي شرق، وذلك بطول كيلو متر تقريبا.

وأكد الشريف، ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الرصف عقب الانتهاء من تنفيذ أي مرحلة من مراحل أعمال استراتيجية إدارة الأمطار، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء قبل بدء العام الدراسي، وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة خلال العمل.

وأوضح الشريف، أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة، ضمن مشروع قومي ضخم، تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.