نائب محافظ بني سويف يبحث مع شركة صينية آليات تطوير مشروعات الدواجن

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، مع مسئولي إحدى الشركات العالمية، العاملة في مجال تصنيع الأعلاف وتربية الدواجن، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمدير المالي للشركة لي شي، وعدد من المسئولين المختصين من المحافظة "الوحدة الاقتصادية، والاستثمار، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي".

واستمع نائب المحافظ إلى جهود وأنشطة الشركة الكائنة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية في مجال تصنيع الأعلاف وتربية الدواجن بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية، ونوعية ومميزات الأعلاف التي تنتجها وتوفرها لمحطات الدواجن والمربين على مستوى المحافظة، كما تم مناقشة مدى قدرة الشركة على المساهمة في تخفيض أسعار الأعلاف، مؤكدًا أهمية توفيرها بصورة مستمرة، ورفع معدلات الإنتاج سواء من الدواجن أو بيض المائدة.

كما تم الاتفاق على بحث أوجه التعاون، والدعم الفني، وتدريب العاملين، وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة، بجانب دراسة إمكانية تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات اللازمة لتطوير منظومة مشروعات الدواجن التابعة للمحافظة، والمقترحات الخاصة بتحسين العائد من مشروعات الدواجن وزيادة الإنتاجية.