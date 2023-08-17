بدء توافد طلاب المرحلة الثانية إلى معامل تنسيق هندسة القاهرة لتسجيل رغباتهم

فتحت معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة أبوابها في الثامنة صباحاً لاستقبال طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي؛ لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

واستقبل مشرفو المعامل بكلية الهندسة الطلاب وأولياء أمورهم، وبدأوا في تنظيم عمليات الدخول إلى أجهزة الحاسب الآلي، للدخول على الموقع الإلكتروني لتسجيل رغباتهم.

وقال رامي قدرى، طالب، إنه حضر للمعامل للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية بعد عدة مشكلات واجهته أثناء التسجيل من الخارج من حيث التوزيع الجغرافي للجامعات، مردفا: "أنا جيت المعامل علشان مش عارف انسق على كلية أي".

وأكد قدري لـ"الشروق"، أن القائمين بعمليات تسجيل الطلاب إلى المعامل عرضوا عليه الكليات المناسبة مع درجاته، قائلا: "نسقت على كلية حاسبات ومعلومات وبعدها تجارة".