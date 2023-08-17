 مراسلون بلا حدود: طالبان تعتقل تسعة صحفيين - بوابة الشروق
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مراسلون بلا حدود: طالبان تعتقل تسعة صحفيين


نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 1:54 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 1:54 ص

 قالت منظمة " مراسلون بلا حدود " إن حركة طالبان المتشددة اعتقلت تسعة صحفيين في أفغانستان خلال أقل من أسبوعين.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء إن الاعتقالات تمت خلال مداهمات في خمسة أقاليم على مدى الأيام الـ11 الماضية.
وقال كريستيان ميهر المدير التنفيذي لـلمنظمة "هناك خوف وعدم أمان بين العاملين في وسائل الإعلام الأفغانية".
وفي وقت لاحق، تم إطلاق سراح أحد الصحفيين.
ومنذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان قبل عامين، فرضت حركة طالبان قيودا مشددة على حرية الصحافة. ومنذ ذلك الحين فر المئات من العاملين في وسائل الإعلام. وتوقف أكثر من 80% من الصحفيات الأفغانيات عن العمل.


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