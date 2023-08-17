اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلبة مدارس التمريض بمطروح

ااعتمد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، نتيجة امتحانات الصف "الأول، والثاني، والثالث" الثانوي تمريض، بنسبة نجاح بلغت 100%، حيث تقدم 25 طالبًا للجان الامتحانات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن تواجد أخصائي أمراض الدم، لمتابعة وتشخيص حالات خلل الصفائح الدموية، ومتابعة مرضى الأنيميا بأنواعها المختلفة كنقص الحديد، والأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط، بالإضافة لمتابعة مرضى أورام الدم، وأورام الغدد الليمفاوية، وذلك في الفترة من 31/8 وحتى 9/9 عدا الجمعة بالعيادات الصباحية والعيادات المسائية بمستشفى مطروح العام.

وشددت المديرية، على أن يكون الحجز في مكتب خزينة المستشفى من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 9 مساءً.