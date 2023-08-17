محكمة بكوريا الجنوبية ترفض دعوى بشأن وقف تصريف المياه المشعة من فوكوشيما في المحيط

رفضت محكمة جزئية بكوريا الجنوبية اليوم الخميس، دعوى قضائية أقامتها جمعية مدنية تطالب شركة "طوكيو إليكترك باور" بوقف خطتها لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.

ويأتي حكم المحكمة في الوقت الذي تواصل فيه الشركة، بموافقة الحكومة اليابانية، خطتها لبدء تصريف المياه هذا الصيف وسط معارضة الكثيرين في كوريا الجنوبية، رغم إعلان سول دعمها للخطة في يوليو الماضي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت محكمة بوسان الجزئية، في حكمها، إن مطالبة المدعي تستند إلى معاهدة دولية تنظم التخلص من النفايات في البحر.

لكن المحكمة أوضحت أن المعاهدة، المعروفة باسم اتفاقية لندن، تنطبق فقط بين الدول.

وأضافت المحكمة أنها لا تستطيع تحديد اختصاصها في قضية دولية في ضوء الأحكام القانونية والسوابق القضائية.

وزعمت الجمعية المدنية، وهي تحالف يضم أكثر من 160 مجموعة مقرها في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق كوريا الجنوبية، أن تصريف المياه المشعة سيلوث الأسماك في البحار قبالة المدينة، مما يهدد صحة وحياة الأشخاص الذين يأكلونها.

وبعد صدور الحكم، قال محامي المدعي إنهم سيقدمون استئنافا لأنه ليس في إمكانهم قبول النتيجة.

ويشار إلى أن اليابان تعتزم تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر قريبا، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطة طوكيو تتفق مع معايير السلامة الخاصة بها، بعد مراجعة استمرت عامين.

وفي 11 مارس 2011، ضربت موجة مد عالية (تسونامي) ناجمة عن زلزال ضخم الساحل الياباني، مما أدى إلى مقتل الآلاف وانصهار محطة فوكوشيما.