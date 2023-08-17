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الإسماعيلي يعلن تمسك عبد الرحمن مجدي بالاستمرار

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 4:52 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 4:52 م

أعلن نادي الإسماعيلي تمسك عبد الرحمن مجدي، لاعب الفريق، بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.

وذكر االنادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم عقد جلسة من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي مع عبد الرحمن مجدي، وتم الاتفاق خلال الجلسة على رفض كافة العروض المقدمة في الوقت الحالي.

ويرغب اللاعب وفقا لبيان الإسماعيلي في استعادة تألقه من جديد داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما يصر عبد الرحمن مجدي على البقاء في تلك المرحلة مع زملائه، حتى يعود الإسماعيلي لمكانته التي يستحقها.


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