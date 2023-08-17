﻿الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن قواعد الاستثمار الأمريكية

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قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية شو جويتنج، في مؤتمر صحفي دوري، إن الصين تقوم بتقييم تأثير الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يستهدف الحد من بعض الاستثمارات في الصين.

وأضاف شو أن وزارة التجارة الصينية تقوم بتقييم تأثير القواعد وستتخذ الإجراءات "الضرورية" بعد التقييم، دون إعطاء تفاصيل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شو أيضا إن الصين ترحب بزيارة وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو المخطط لها وتجري اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف شو أن الصين تدرس الطلبات الواردة من الشركات المحلية بشأن تصدير الجاليوم والجرمانيوم.

يشار إلى أن المعدنين مهمان لأجزاء من صناعة أشباه الموصلات والاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية.

وقال شو إن ضوابط التصدير الصينية معقولة.

وأضاف شو، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين تفرض نقل التكنولوجيا من خلال دمج الشركات، أن الصين تعارض النقل القسري للتكنولوجيا.