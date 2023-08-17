وزير الدفاع الصيني في بيلاروس لتعزيز الروابط العسكرية مع مينسك

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أشاد وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، ورئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو، بخطط زيادة التعاون العسكري بين البلدين في مينسك اليوم الخميس.

وقال لوكاشينكو: "كل تعاوننا ليس موجها –بشكل واضح- إلى دول ثالثة، ونحن لسنا بحاجة لذلك، نحن بحاجة لحماية دولتينا وشعبينا"، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية بيلتا.

وأضاف شانجفو: "ترمي زيارتي لبيلاروس إلى تنفيذ اتفاقيات مهمة على مستوى رئيسي الدولتين وتعزيز التعاون العسكري الثنائي".

وجرى التوصل إلى اتفاقية التعاون العسكري خلال زيارة لوكاشينكو الرسمية للصين أوائل العام الجاري.

وقال لوكاشينكو، إنه من المتوقع إجراء التدريبات العسكرية المشتركة في 2024.

وشدد الرئيس الأوتوقراطي، على أن بيلاروس تعتمد في الأساس على أصدقائها روسيا والصين؛ من أجل المساعدة العسكرية.

وأضاف أن بيلاروس والصين متفقين فيما يتعلق ببناء عالم متعدد الأقطاب.

ومثلما هو الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينتقد لوكاشينكو بانتظام ما وصفه بالهيمنة الأمريكية.

وهناك الآلاف من الجنود الروس متمركزين في بيلاروس، وسمح لوكاشينكو لروسيا باستخدام بلاده كمنطقة نشر للهجمات على أوكرانيا.