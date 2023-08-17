 علي غزال: اعتزلت بسبب المجاملات.. وأزمات الزمالك منعتني من الانتقال إليه - بوابة الشروق
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علي غزال: اعتزلت بسبب المجاملات.. وأزمات الزمالك منعتني من الانتقال إليه

كريم صلاح
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 3:41 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 3:41 ص

قال علي غزال نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، إن قرار اعتزاله كرة القدم، جاء بعد عودته للكرة المصرية، وعدم إعجابه بالوضع في الكرة المصرية.

وتابع غزال في تصريحات تليفزيونية: "الوضع في الكرة المصرية مُرهق بعكس الكرة الأوروبية سواء على مستوى التدريب أو إدارية أو منظومة الكرة بشكل عام والمجاملات التي تحكمها، لذلك قررت عدم الاستمرار في الكرة المصرية، وسوف أحاول معالجة الأمور في الفترة المقبلة".

وأضاف علي غزال: "وادي دجلة منحني الفرصة في التواجد بالجهاز الفني للفريق الأول، وتلك الخطوة سوف تساعدني في التطور وهدفي الصعود بالفريق بالدوري المصري الممتاز".

واستطرد نجم منتخب مصر السابق: "الأهلي فاوضني وأنا في أوروبا ولكن العرض لم يكن بشكل جاد والأحاديث كانت شفوية، وتم غلق الأمر وقتها".

واختتم: "كنت قريبا من الانتقال لنادي الزمالك، وعقدت جلسة مع مسؤولي النادي بالفعل، ولكن أزمات النادي منعتني من إتمام الأمور".


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