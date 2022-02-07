وزير الخارجية الأوكراني: سنحرر كل أراضينا مهما استغرق الوقت

اكّد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أن كييف تعتزم بذل جهود سياسية؛ لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لموسكو في القارة.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، قال كوليبا في مقابلة الأربعاء: «إنّنا نبدأ من الصفر في إفريقيا، تحتاج هذه القارة إلى عمل منهجي وبعيد المدى، لا يحصل ذلك بين ليلة وضحاها».

واعتبر هذه الجهود الأوكرانية بمثابة «هجوم مضاد دبلوماسي»، في مواجهة المساعي الروسية لتوطيد العلاقات مع القادة الأفارقة.

من جهة أخرى، أكّد «كوليبا» أن الهدف من الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف منذ يونيو، هو تحرير أراضي أوكرانيا كافة «مهما طال الوقت».

وأضاف: «هدفنا هو النصر، النصر بتحرير أراضينا داخل حدود العام 1991.. مهما طال الوقت».

وتسيطر موسكو حاليًا على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية.