 حي طرة: بدء أعمال الرصف في نفق معهد أمناء الشرطة وتركيب الإنترلوك بشارع الصابرين - بوابة الشروق
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حي طرة: بدء أعمال الرصف في نفق معهد أمناء الشرطة وتركيب الإنترلوك بشارع الصابرين

محمد عبدالناصر:
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:42 ص

أكدت المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة جنوب محافظة القاهرة، مواصلة العمل على قدم وساق لتطوير وتنفيذ خطة الرصف للعام الحالي، وفقًا للخطة الاستراتيجية للحي.

وأضافت، اليوم الخميس، أنه تم البدء في رصف نفق معهد أمناء الشرطة، وترميم شارع الجبانات، موضحة أن ذلك بالتنسيق مع إدارات الطرق والمرافق والإشغالات بالحي.

وأشارت إلى البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الصابرين بنطاق الحي، مضيفة أنه تم تنفيذ 9 مطبات متفرقة بشارع جمال عبدالناصر، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

ولفتت إلى الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سيد عثمان، مؤكدة أنه جارِ رصف مدخل شارع جمال عبدالناصر بداية من مدخل نفق كوتسيكا.

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