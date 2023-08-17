محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل

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اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، برؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجديدة بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء بمدينة بورفؤاد، جهات المرافق ( كهرباء – غاز – تليفونات – شركة المياه والصرف صحى – اشغال المياه بهيئة قناة السويس) ومديرية الطرق والنقل.

واستعرض الغضبان نسب ومعدلات العمل التي شهدتها عدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، خاصة مشروعات الطرق، ورفع كفاءة المناطق السكنية، وإنشاء مجمعات خدمية وأسواق جديدة، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

ووجه بالتنسيق الكامل والمستمر بين رؤساء الأحياء ومدينة بوفؤاد، وبين جهات المرافق ( كهرباء – غاز – تليفونات – شركة المياه والصرف صحى – اشغال المياه بهيئة قناة السويس)، لسرعة إنهاء المشروعات موجها بتذليل أي عقبات و الإسراع في معدلات العمل.

وأكد المحافظ على أهمية مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة.

وشدد عادل الغضبان على رؤساء الأحياء والجهات المختصة، باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية وحول المشروعات الخدمية.