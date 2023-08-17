بن سلمان وسوناك يبحثان سبل تعزيزه التعاون بين السعودية وبريطانيا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الرياض ولندن في المجالات كافة"، إضافة "إلى الجهود المبذولة حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من سوناك.

وأبدى سوناك "تقديره لدور المملكة المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني".

وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي "حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع بحلٍ سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية".

وذكر مكتب سوناك في بيان أن "رئيس الوزراء وولي العهد، قالا إنهما سيواصلان العمل عن كثب لتعزيز التعاون البريطاني السعودي ويتطلعان لعقد لقاء بالحضور الشخصي في أقرب فرصة".

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن من المتوقع أن يزور محمد بن سلمان بريطانيا هذا الخريف في أول زيارة له منذ عام 2018.