ألمانيا تدعم عقوبات أوروبية على المجلس العسكري في النيجر

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن الوزيرة أنالينا بيربوك أجرت محادثات مع رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وآخرين حول الانقلاب في النيجر، مضيفة أن ألمانيا تدعم الآن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المجلس العسكري.

وأضافت الوزارة، في تدوينات نُشرت على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن بيربوك أجرت المحادثات "بهدف إعادة النظام الدستوري" في النيجر، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إن وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه اجتمعت في زيارة لأبوجا مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وأضافت : "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين".

وأطاح ضباط من الجيش في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، ولم يستجيبوا لدعوات الأمم المتحدة وإيكواس وقوى غربية لإعادته إلى السلطة، الأمر الذي دفع رؤساء دول غرب أفريقيا إلى إصدار أوامر بجمع قوات في حالة استعداد للتدخل في النيجر لإعادة النظام الدستوري.