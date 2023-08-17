وزير ألماني سابق يدعو لتحول في سياسة الهجرة

ناشد وزير الخارجية الألماني الأسبق زيجمار جابرييل "الأحزاب الديمقراطية"، العمل سويا لأجل إحداث تحول في سياسة الهجرة.

وقال جابرييل، الذي شغل سابقا أيضا منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا، في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا تم نشرها اليوم الخميس: "يتعين علينا الربط بين الاستعداد للمساعدة والتضامن بين البشر من خلال قواعد واضحة قابلة للتنفيذ لأجل تحجيم الهجرة".

وأضاف السياسي الألماني البارز، أنه لا يمكن استقبال عدد لا محدود من الأشخاص، ولا يوجد بأي مكان في العالم الحق في الهجرة دون رقابة.

وتابع قائلا: "يتعين علينا الآن البحث عن طرق جديدة على نحو يتجاوز حدود الأحزاب".

وردا على سؤال عما يجب أن يحدث بشكل ملموس إذا ظهر مئات اللاجئين المنحدرين من أفريقيا مستقبلا في قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أو الجزر اليونانية، قال جابرييل: "سيتعين علينا حينئذ إعادة هؤلاء الأشخاص جميعا إلى البلد الذي أقلعت سفينتهم منه".

وفي الوقت ذاته، أكد جابرييل، أن هناك حاجة لصفحة جديدة تماما من التعاون مع أفريقيا، وذكر مثلا "مشروعات مستقبلية" في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين.