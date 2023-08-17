ارتفاع حصيلة قتلى انفجار عنيف في جمهورية الدومينيكان إلى 27 شخصا

ارتفع العدد المؤكد للقتلى بعد انفجار عنيف في وسط مدينة سان كريستوبال في جمهورية الدومينيكان إلى 27 شخصا.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية، خوان مانويل مينديز، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه تم التعرف على جميع الأشخاص الذين تم إدراجهم سابقا على أنهم مفقودون، مشيرا إلى إصابة 59 شخصا.

وكان الانفجار قد هز منطقة سوق مزدحمة في سان كريستوبال بعد ظهر يوم الاثنين وتسبب في اندلاع حريق كبير.

ولا يزال سبب الانفجار مجهولا. ووفقا لتقارير من العديد من وسائل الإعلام، مثل صحيفة دياريو ليبر، يشتبه المحققون في وقوع حادث في متجر يعمل بشكل غير قانوني لإعادة تدوير البلاستيك.

وأعلن الرئيس لويس أبينادير اليوم الخميس يوم حداد على مستوى البلاد.