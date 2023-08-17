ضياء السيد: أشكر الخطيب على ثقته وأتمنى مزيد من النجاح للأهلي

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علق ضياء السيد، نجم الأهلي، السابق، على الجلسة التي جمعته مساء اليوم الخميس، بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مقر النادي بالجزيرة.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " سعيد جدا بمقابلة الكابتن محمود الخطيب و ثقته الغالية و مزيد من النجاح لبيتي النادي الاهلي الكيان العظيم الذي اتشرف دائما و ابدا بالانتماء له".

وناقش محمود الخطيب، مع ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم (خالد عبد القادر عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي، التصور المقترح من ضياء السيد نجم الأحمر السابق.

واقترح ضياء السيد التعاون بين شركة الكرة في النادي الأهلي وبعض المستثمرين لتحقيق عوائد للطرفين.

خلال الاجتماع شرح ضياء السيد طبيعة المشروع وآلية العمل فيه ودور المستثمر مع شركة الكرة، في إطار تعاون رياضي استثماري يحقق طموحات الجانبين.