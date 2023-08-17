بروجكت الألمانية المفلسة تناشد العملاء منحها وقتا لتقديم معلومات عن الوحدات السكنية

أعلن مدير تفليسة مجموعة بروجيكت الألمانية للتطوير العقاري المفلسة، أن المجموعة تشرف على 118 مشروعًا قائمًا يضم إنشاء أكثر من 1850 وحدة سكنية.

وأوضح مدير التفليسة المؤقت، فولكر بوم، اليوم الخميس، أن مشتري هذه الوحدات هم في الغالب من الأشخاص العاديين، مشيرا إلى أن المهم الآن يتعلق بـ "ما إذا كان من الممكن جمع الموارد المالية اللازمة لمواصلة البناء وكيف يمكن ذلك".

وأضاف أن إعطاء مشتري الوحدات معلومات موثوقة قد يستغرق بضعة أسابيع نظرا لبنية الشركة والأوضاع المعقدة.

وتابع بوم: "نظرا لأن الكثير من المشترين استثمروا بالفعل مبالغ مالية كبيرة، فإن من المفهوم أن يكون الأمر صعبا للغاية. نفعل كل ما هو ممكن"، وذكر أن هناك 1852 وحدة سكنية قيد الإنشاء، وقال إن بعض هذه الوحدات لا يتبقى سوى بضع ساعات على تشطيبها.

يذكر أن مشاريع المجموعة موزعة في أنحاء متفرقة من ألمانيا، ويتركز نشاطها على المناطق الحضرية في برلين وبوتسدام ودوسلدورف وميونخ وهامبورج ونورنبرج.

وقال بوم، إن على المجموعة أن تقدم معلومات حول وضع البناء والوضع المحاسبي والالتزامات المالية المتبقية والاحتياجات المالية المستقبلية بالنسبة لكل مشروع على حدة.

وذكر أن إفلاس مجموعة بروجيكت العقارية، والذي تم الإعلان عنه في الثاني عشر من الشهر الجاري، أثر على العديد من الحرفيين.

يذكر أن الارتفاع السريع في الفوائد العقارية وما صاحبها من ارتفاع في أسعار البناء أدى في الشهور الماضية إلى حدوث حالات إفلاس عديدة في قطاع الإنشاءات العقارية.