ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر ولاية برج بوعريريج، شرقي الجزائر.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان، اليوم، أن الهزة وقعت على بعد 1 كيلو متر، شمال غرب ثنية النصر، بولاية برج بوعريريج.

ولم يرد حتى الآن الإعلان عن أي إصابات أو خسائر مادية.

يشار إلى أن الجزائر تتعرض بين الحين والآخر إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية "بومرداس" شمالي البلاد في مايو عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، مما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن التسبب في خسائر مادية كبيرة ودمار هائل بالمنطقة.