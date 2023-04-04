اتهام مؤيدة لترامب بتهديد قاضية تشرف على محاكمته بالقتل

وجه الإدعاء الأمريكي اتهامات إلى إحدى أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتهديد بقتل قاضية تشرف على دعوى جنائية ضد ترامب ومحاولاته لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أبيجيل شو شري (43 عاما) متهمة بالاتصال بالمحكمة في واشنطن وترك رسالة تهديد عبر البريد الصوتي للقاضية الفيدرالية تانيا شوتكان، تخبرها فيها بأنه ستتعرض للاستهداف على وجه التحديد إذا فشل ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العم المقبل.

واستخدمت شري، المقيمة في ولاية تكساس، إهانات عنصرية بحق القاضية المنحدرة من أصول أفريقية.

وبحسب وثائق المحكمة، قالت شري: "أنتِ نصب أعيننا، نريد قتلك. إذا لم يتم انتخاب ترامب في 2024، سنأتي لنقتلك، لذا كوني حذرة". وأضافت: "ستتعرضين للاستهداف شخصياً علانيةً، وعائلتك".

وقال المدعون العامون إن شري هددت أيضاً بقتل المرشحة الديمقراطية شيلا جاكسون لمنصب حاكم هيوستن في ولاية تكساس، وفقا لوثائق المحكمة.

وتم تتبع شري بعدما تعقب المحققون رقم هاتفها واعترفت لاحقاً بإجراء مكالمة التهديد، بحسب شكوى جنائية.

وتشرف شوتكان على القضية المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير عام 2021 من جانب حشد من أنصار ترامب، في محاولة على ما يبدو لمنع التصديق على نتائج انتخابات 2020.

ويواجه ترامب في هذه القضية اتهامات بارتكاب 4 جرائم، من بينها التآمر لعرقلة التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات.

وانتقد ترامب علانية شوتكان، التي عينها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2014، واصفا إياها بالمتحيزة للغاية وغير العادلة؛ بسبب تصريحاتها السابقة والعقوبة الشديدة في قضية منفصلة لأحد المتهمين في أحداث الشغب. وقال ترامب: "كما هو واضح، تريدني خلف القضبان".

وبجانب تلك القضية، يواجه ترامب 3 قضايا جنائية حيث اتهامات بتزويره سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية في نيويورك بشأن علاقة غير مشروعة جمعت بينهما، وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بمنتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وعرقلة التحقيقات بشأن كيفية التعامل معها، وكذلك قضية محاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.