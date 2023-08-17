مبعوث أممي يبحث مع رئيس موريتانيا جهود تحقيق الأمن بمنطقة الساحل الأفريقي

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب افريقيا ومنطقة الساحل، محمد بن شمباس، اليوم الخميس مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تفاصيل المهمة المكلف بها للوقوف على أوضاع دول المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يمكن القيام به لمساعدتها لرفع التحديات خاصة تحدي الإرهاب.



وأضاف بن شمباس أنه سيتم العمل على مساعدة دول المنطقة خاصة مالي وبوركينا فاسو والنيجر على تخطي الأوضاع التي تعاني منها، والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في دول هذه المنطقة.



وتعاني منطقة الساحل وغرب افريقيا من تفاقم وضعها الأمني بسبب الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية بالإضافة لتدهور وتعقد الأوضاع السياسية بعد عودة الانقلابات العسكرية خاصة انقلاب النيجر.