 لبنان يشدد على رفضه استقبال أي شخص يهاجر بطريقة غير شرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يشدد على رفضه استقبال أي شخص يهاجر بطريقة غير شرعية

د ب أ
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 7:20 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، اليوم الخميس، الهجرة غير الشرعية، مشدّدةً على رفض لبنان استقبال أي مهاجر بطريقة غير شرعية، مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه.

وجاء في البيان: "تبلغ لبنان بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتجاه قبرص.

وإذ تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجرة غير الشرعية، تؤكد التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها".

وشدّدت الوزارة على "رفض لبنان استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه".


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