ارتفاع أعداد الأردنيين المغادرين للسياحة بنسبة 37% خلال 6 أشهر

بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي 816 ألفا و92 أردنيا بارتفاع نسبته 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب أرقام أولية رسمية ، نشرتها قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بلغ مجموع عدد الأردنيين المغادرين بهدف السياحة خلال النصف الأول من العام الماضي 595 ألفا و886 شخصا.

ووفق الأرقام، فإن شهر يونيو الماضي هو الأعلى من حيث عدد المغادرين حيث بلغ 195 ألفا و284 بارتفاع نسبته 34.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ 144 ألفا و965.