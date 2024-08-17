هيدي كرم: شكلي جعل بعض الأدوار غير مناسبة

رأت الفنانة هيدي كرم، أن ملامحها شكلت لها مشكلة في اختيار الأدوار التي تقدمها.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «شكلي كان مشكلة غريبة جدًا واجهتني في نوعية الأدوار، وأنا مؤمنة أن الممثل مهما كان شخصية متنوعة هيكون له حد، مثلا أنا لا مينفعش أقدم الآن دور فلاحة أو صعيدية، لأن في أدوار لو عملتها هكون بتحايل على شكلي، وممكن المشاهد يرفضها».

وأضافت أن الممثل قد يظلم نفسه إذا حاول التنوع بشكل مبالغ فيه في الأدوار التي يقدمها.

وأشارت إلى أن ملامحها لم تتح لها فرصة تأدية الأدوار الرومانسية كما كانت تتوقع، قائلة: «شكلي ماخلنيش ألعب الأدوار الرومانسية اللي كانت متوقعة مني، متعرضش عليا مثلا أفلام رومانسية حالمة كثير».

وتحدثت عن تجربتها في تقديم البرامج التلفزيونية للمرأة المصرية، قائلة: «أحيانا ست البيت تقول أنتم طالعين تنظروا علينا وحاطين مانكير وأنا في المطبخ، أنا كمان ساعات كنت بجري وراء العيال لما ابني كان صغير، وبطبخ وعادي جدًا».

وأوضحت أن حياتها منظمة بدقة شديدة وتتمتع بحس التزام عال، متابعة:«حياتي منظمة بشكل مرعب وعندي حس التزام كبير جدًا، أنا تربية مدرسة راهبات، زي الشخصية الألمانية حادة جدًا».