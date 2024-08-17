روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لمهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية

اتهمت روسيا، أوكرانيا اليوم السبت بالتخطيط لمهاجمة محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك التي دخلتها القوات الأوكرانية، وتحميل موسكو المسئولية عما سمته هذا الاستفزاز.

يأتي هذا فيما نفت كييف ذلك ووصفته بأنه دعاية "مجنونة"، وفق وكالة رويترز.

وتوغلت القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا في السادس من أغسطس الجاري، لمحاولة تغيير مسار الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام لصالحها بعد الحرب التي بدأت في 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّه سيكون هناك رد قاس على أي هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية التي لا تزال تحت سيطرتها.

ولم تقدم الوزارة أي دليل على الاتهامات التي ساقتها ضد أوكرانيا لكنها قالت إن منطقة شاسعة حول المحطة قد تتلوث بسبب الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخيي على منصة إكس: «نشهد زيادة أخرى في الدعاية الروسية المجنونة عن خطط أوكرانية مزعومة لاستخدام قنابل قذرة أو مهاجمة محطات نووية. نحن ندحض رسميا هذه الادعاءات الكاذبةۚ.

وأضاف: «أوكرانيا ليس لديها الرغبة أو القدرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات».

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن شركة روساتوم الحكومية الروسية، التي تدير محطة زابوريجيا في أوكرانيا، اتهمت كييف أيضا بتهديد أمن المحطتين دون تقديم أي دليل. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا.

وأضافت الوكالة أن رئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيوف ناقش الوضع عبر الهاتف مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ودعاه لزيارة محطة كورسك.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بمحاولة وقف محطة زابوريجيا عن العمل.