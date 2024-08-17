وكيل زراعة دمياط يتابع زراعات الأرز بحقل الوحدة

تفقد المهندس خالد كسبة، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زراعات الأرز بحقل الوحدة، التابع للمجلس الزراعي بفارسكور، وشدد على ضرورة متابعة استغلال كل الأصول، ورفع كفاءة المشروعات المقامة عليها، مؤكدا ضرورة الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين.

وأوضح المهندس خالد كسبة، في بيان له اليوم، ضرورة متابعة كل المساحات المنزرعة التابعة للمديرية، وتنفيذ التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة للوصول إلى أعلى المعدلات الإنتاجية، كما قام بالمرور على الإدارة الزراعية في مدينة فارسكور، وذلك للتأكيد على ضرورة الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين، وتشديد أعمال الرقابة والمتابعة للجمعيات الزراعية، والتأكد من إجراءات صرف الأسمدة، ودقة بيانات الحصر الزراعي بما يضمن عدم التلاعب في حصص الأسمدة المنصرفة.

وأضاف المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، أن المهندس خالد كسبة، وجه بضرورة رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمزارعين وتسهيل الإجراءات، كما أكد ضرورة تشديد الرقابة على الزمام الزراعي بالكامل، والتدخل الفوري حال رصد أي محاولة للتعدي على الرقعة الزراعية، وتنفيذ إجراءات الإزالة الفورية في المهد.

رافق وكيل الوزارة في جولته، الدكتورة نورا البربري، مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمديرية، والمهندس أشرف الأخطابي، مفتش إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس السعيد الملاحي، رئيس قسم الشئون الزراعية بفارسكور والمهندس، إبراهيم لطفي، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بفارسكور.



