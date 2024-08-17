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تقرير: الأرجنتين تعتقل خلية خططت لمهاجمة إسرائيليين

وكالات
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 10:37 ص

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم السبت، أن الشرطة الأرجنتينية اعتقلت خلية تزعم أنها كانت تخطط لشن هجمات على إسرائيليين في مدينة مندوزا.

وأعلنت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريسيا بولريتش، أن هذه الخلية تتبع لتنظيم داعش، وتتكون من 7 أشخاص تم اعتقالهم في مداهمات وقعت بثماني مناطق مختلفة، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأشارت إلى عثورها على أسلحة وسكاكين وأجهزة إلكترونية بحوزة أفراد الخلية.

وأضافت أن المنظمة استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي لنشر خطط الهجوم ورسائل الكراهية وعقيدة تنظيم داعش وحركة طالبان.

ويأتي ذلك فيما واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 316 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

 

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