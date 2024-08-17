كولومبيا تعزز أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمتها

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عززت الحكومة الكولومبية، أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمة مبانيها في العاصمة بوجوتا، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس المحكمة العليا جيرسون شافيرا، في مؤتمر صحفي، إنه أثناء تفتيش عقارين في جنوب العاصمة عثر على مجسم للمحكمة، إضافة إلى متفجرات وذخيرة.

وأعلنت الرئاسة الكولومبية، في بيان، نشر أنظمة مراقبة متقدمة ومعدات مضادة للمتفجرات وطائرات بلا طيار في محيط المحكمة. كما ستتخذ ترتيبات أمنية في محيط محاكم أخرى في البلاد.

وقال شافيرا إن الهدف هو منع ارتكاب هجوم إرهابي.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لعملية التفتيش أظهرت خصوصا عشرات الذخائر من العيار الكبير ومجسما للمحكمة العليا.

ولم تقدم الحكومة ولا شافيرا أي إشارة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المخطط.

يُشار إلى أن المحكمة العليا دُمرت جزئيا عام 1985 بعد هجوم دبره كوماندوز من مقاتلي حركة ام-19.

ووقتذاك فتحت دبابات الجيش النار لمواجهة الهجوم، ما أدى إلى اشتباك استمر ساعات وقتل فيه حوالى 100 شخص بينهم 11 قاضيا.