جو بايدن: لا ينبغي لأحد بالشرق الأوسط اتخاذ إجراءات تقوض عملية وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، إنه أمر فريقه المفاوض المشارك في مفاوضات اتفاق غزة بتقديم مقترح يوفر الأساس لتسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بايدن مساء الجمعة: «تلقيت تحديثًا من فريقي المفاوض على الأرض في الدوحة، ووجهتهم إلى طرح اقتراح الربط الشامل المقدم اليوم، والذي يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى».

وأضاف بايدن أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى أصبح في الأفق الآن، وشدد على أنه لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية.

وكشف أنه تحدث بشكل منفصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لمراجعة التقدم الكبير المحرز في الدوحة على مدار اليومين الماضيين من المحادثات.

وأكد أنهما "أعربا عن دعم مصر وقطر القوي للاقتراح الأمريكي كوسطاء مشاركين في هذه العملية.

وجرت يومي الخميس والجمعة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.