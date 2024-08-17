راموس يقترب من لم الشمل مع رونالدو

دخل الإسباني سيرجيو راموس، النجم السابق لريال مدريد وإشبيلية، في مفاوضات متقدمة من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي الموسم المقبل حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، سينتقل راموس إلى الدوري الأمريكي أو السعودي هذا الصيف، خصوصا وأنه يجري مفاوضات الآن مع النصر.

أوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين راموس والنصر تتقدم بسرعة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي في الأيام المقبلة.

أشارت الصحيفة إلى أنه إذا اكتملت الصفقة، سيجتمع راموس مرة أخرى مع صديقه كريستيانو رونالدو في نادٍ واحد، بعد أن تزاملا لمدة 9 سنوات في ريال مدريد.

جدير بالذكر أن سيرجيو راموس قد خاض الموسم الماضي مع إشبيلية، لكنه أنهى عقده في يونيو الماضي.