نائب رئيس اتحاد المستثمرين يتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية ويوضح السبب

توقع الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، زيادة الاستثمارات الأجنبية في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة العملة الأجنبية من المفترض أن يعزز الصادرات ويجذب الاستثمارات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر قناة «الحياة» مساء الجمعة، إن الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى بيئة استثمارية جاذبة تشمل توفر عمالة مدربة، وإجراءات ميسرة.

وأضاف أن المستثمرين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم، سواء من خلال الاستفادة من انخفاض قيمة العملة، أو انخفاض الضرائب، أو توفر الأيدي العاملة المدربة، أو انخفاض تكلفة الأراضي، لا سيما وأن الدول أصبحت تتنافس في تقديم التنازلات والحوافز لجذب المستثمرين.

وأوضح أن جميع دول الجوار تقدم تنازلات وامتيازات لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة وجود رؤية واضحة لدراسة ما تقدمه دول الجوار من حوافز للمستثمرين.

وتحدث عدم دقة الأرقام المتداولة حول عدد المصانع المغلقة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات، مشيرا إلى صعوبة إيجاد حلول دون وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد عدد المصانع المغلقة وأسباب التعثر أو الإغلاق.

وأوضح أن الحل يكمن في التعاون بين الدولة وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية؛ لإجراء حصر شامل للمصانع المغلقة، لا سيما أنه من الوارد تعمد بعض المصانع الإبلاغ عن توقفها تهربا من الضرائب والتأمينات، رغم استمرارها في العمل.