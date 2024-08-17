إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيلقي خطابا بالأمم المتحدة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية سبتمبر المقبل. وفي يوليو، توجه نتنياهو، إلى الولايات المتحدة، بدعوة من قادة الكونجرس، لإلقاء خطاب أمام المؤسسة التشريعية في واشنطن.

وتلقى نتنياهو نهاية مايو الماضي دعوة رسمية من قادة المؤسسة التشريعية الأمريكية لإلقاء الخطاب، وسط أجواء مشحونة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بسبب خلافات حول حرب غزة.

وشهدت الولايات المتحدة أشهرا من الاحتجاجات من قبل الجماعات المؤيدة للفلسطينيين وطلاب الجامعات بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها في غزة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا في غزة أدت إلى انتقادات كبيرة لتل أبيب ومتابعة قضائية أمام محكمة العدل الدولي، التي قد تصدر مذكرة توقيف في حق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بسبب دورهما في الحرب.