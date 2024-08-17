الدفاع البريطانية تطلق أولى أقمارها الاصطناعية لتصوير سطح الأرض

أطلق الجيش البريطاني أول قمر اصطناعي بإمكانه التقاط صور وفيديوهات لسطح الأرض في النهار.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن وزارة الدفاع القول إن القمر الاصطناعي المسمى "تايكي" سوف يدعم العمليات العسكرية وكذلك مراقبة الكوارث البيئية ورسم خرائط لتطوير المعلومات وتعقب تأثيرات التغير المناخي عالميا.

وجرى تصميم وبناء تايكي الذي يقارب في الحجم غسالة ملابس، في المملكة المتحدة من خلال عقد بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار) جرى منحها لشركة ساري ستاليتس تكنولوجي وهو أول قمر اصطناعي مملوك بالكامل لوزارة الدفاع.

وتلقت الشركة الإشارات الأولى من تايكي بعد ساعات قليلة من انطلاقه مساء أمس الجمعة، التي أكدت الإطلاق الناجح من قاعدة فاندنبرج الجوية بكاليفورنيا على صاروخ سبيس أكس فالكون 9 في إطار المهمة ترانسبورتر 11.

وعلى مدار عمره الافتراضي الذي يبلغ خمس سنوات، سوف يقدم القمر الاصطناعي البالغ زنته 150 كيلوجرا صورا لدعم القوات المسلحة البريطانية وهو الأول الذي تطلقه وزارة الدفاع البريطانية من أصل مجموعة من الأقمار الاصطناعية في إطار برنامج المعلومات والمراقبة والاستطلاع الفضائي.

وقالت وزيرة المشتريات الدفاعية والصناعة ماريا ايجيل "سوف يقدم تايكي معلومات ضرورية للعمليات العسكرية وكذلك دعم أوسع للمهام عبر الحكومة".