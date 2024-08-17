 مسئول فلسطيني يحذر من توقف مستشفى العودة بشمال غزة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2024 4:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مسئول فلسطيني يحذر من توقف مستشفى العودة بشمال غزة خلال 24 ساعة

د ب أ
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 4:51 م

قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة محمد صالحة، اليوم السبت، إن القطاع الصحي شمال قطاع غزة يعاني من نقص المستلزمات الطبية، ونفاد الوقود، وسيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة في حال عدم دخول الوقود من منظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن صالحة قوله، في تصريح صحفي اليوم، إن مستشفى العودة يعمل حاليا بالمولدات الكهربائية الصغيرة قدر الإمكان لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

وأشار إلى أن مستشفى العودة تل الزعتر يتبع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية تقدم خدماتها الصحية والمجتمعية عبر مستشفياتها ومقراتها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

يذكر أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى منذ أكتوبر الماضي، تسببت في تدهور الوضع الصحي في القطاع جراء النقص الحاد في الأدوية والوقود والمواد الغذئية واعتقال طواقم طبية وقصف مستشفيات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك