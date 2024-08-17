أشاد الأب دانيال بطرس، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واصفا إياه بالشخصية المعتدلة التي تسعى للسلام، مشيرًا إلى تعاونه مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في إرساء السلام والإخوة والإنسانية في العالم.

ورد خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، على عتاب البعض للبابا فرنسيس لعدم وضوح موقفه من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلا إن البابا صلى من أجل غزة ودعا لوقف الحروب، وأعرب عن استعداده للذهاب إلى هناك بنفسه.

وأشار إلى أن البابا فرنسيس يحب مصر كثيرا وكان منبهرا جدا بها خلال زيارته لها في 2017، لافتا إلى أنه أعطى أهمية كبيرة لمسار العائلة المقدسة في مصر، بتشجيع المسيحيين في العالم على زيارته.

ولفت إلى أن المركز الكاثوليكي للسينما قدم صلوات ترانيم الميلاد ومهرجان المركز الكاثوليكي سيما؛ من أجل شهداء غزة، ودعا خلاله إلى السلام في غزة والسودان ولبنان.

ونوه بأن المركز اعتاد إقامة الصلوات في مختلف المناسبات من أجل السلام في مصر والعالم، مثلما حدث في حالات سابقة كشهداء المعهد الأزهري بأسيوط، ومسجد الروضة في العريش، وحتى خلال أعياد الفطر والأضحى من أجل مشاركة الفرحة.