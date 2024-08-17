نقيب الزراعيين نافيا سحب لقب مهندس زراعي: شائعة ممنهجة تستهدف مؤسسات الدولة

قال الدكتور سيد خلفية نقيب الزراعيين، إنّ خبرًا انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يزعم سحب لقب مهندس زراعي من خريجي كلية الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن لقب مهندس زراعي حق أصيل للنقابة طبقًا لقانونها وطبقًا كذلك للدستور.

أوضح أن من يمنح لقب مهندس زراعي هي نقابة المهن الزراعية، مشيرًا إلى أن خريج كلية الزراعة يتقدم للنقابة ويحصل على هذا اللقب الذي يمثل حقًا أصيلًا لكل النقابات المهنية.

ولفت إلى أنَّ الأكاذيب التي يتم ترديدها ممنهجة ضد مؤسسات الدولة، منوها بأن قطاع الزراعة شهد دعما في السنوات الأخيرة من حيث التمويل المالي وتنفيذ مشروعات ضخمة، من يعمل فيها هم المهندسون الزراعيون.

ونوه بأنه في إطار الأكاذيب والشائعات الممنهجة، انتشر هذا الأمر على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لإثارة بلبلة، موضحًا أنه لم يتم تعديل قانون النقابات المهنية وإلغاء هذا الأمر.

وصرح بأن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي روجت مثل هذه الأمور.