اتحاد المستثمرين: نحتاج إنشاء قاعدة بيانات بجميع الصناعات القائمة في مصر

قال الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن إسناد ملف الصناعة للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل؛ يشير إلى أن القيادة السياسية وضعت يدها على أن هناك مشاكل كبيرة وفجوة كبيرة جدًا بين الصناعة والسوق.

ودعا خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر قناة «الحياة» مساء الجمعة، إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الصناعات القائمة في مصر، لتحديد ما يتم إنتاجه محليًا وما يتم استيراده.

وأضاف: «ممكن استورد قطعة غيار ماكينات وهي تصنع جانبي، لازم يكون لدينا قاعدة بيانات عن المناطق الصناعية بتصنع إيه، وبالتالي أحدد ما استورده وهو يصنع في مصر».

وشدد على أهمية تقليل فاتورة الواردات؛ بهدف تخفيف الضغط على العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد، متابعا: «من الوارد أن قطعة الغيار لا تناسبني 100%، ولكن من خلال الحوار مع المصنع نستطيع أن نصل إلى 100% ولا نستوردها».

ولفت إلى أنه يجب تحديد احتياجات كل دولة من الواردات، ومواصفات المنتجات المطلوبة بشكل كامل من خلال الاستعانة بالملحق التجاري بالسفارات المصرية؛ من إنتاج سلع قابلة للتصدير تلبي متطلبات ومواصفات الأسواق الخارجية، وبالتالي ضمان زيادة الصادرات المصرية.